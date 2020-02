Des tests de diagnostic ne fonctionnent pas

Les tests de diagnostic du nouveau coronavirus COVID-19 développés aux Etats-Unis ne fonctionnent pas bien, a annoncé une responsable mercredi. Les centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont développé le kit.

Ils ont commencé le 5 février à les envoyer à des laboratoires certifiés aux Etats-Unis, dans chacun des 50 Etats, afin d'accélérer la détection locale des cas. Mais des laboratoires américains ont constaté, lors de la procédure standard de vérification du test, qu'il pouvait produire des résultats ni positifs ni négatifs.

«Certains Etats ont obtenu des résultats de laboratoires non concluants», a déclaré la directrice des maladies respiratoires aux CDC. «Nous pensons que l'un des trois réactifs ne fonctionne pas de façon uniforme», a-t-elle expliqué. «C'est pourquoi nous sommes en train de refabriquer ce réactif».

Commandes de 36 pays

Le gouvernement américain a indiqué mardi que 36 pays avaient passé des commandes du kit, chaque kit pouvant tester 700 à 800 échantillons. Les envois à l'étranger n'ont pas encore eu lieu à cause du problème rapporté aux Etats-Unis, ont expliqué les CDC.

Pour l'instant, comme depuis le début de l'épidémie, tous les tests américains continuent d'être réalisés à Atlanta, au siège des CDC. A ce jour, les Etats-Unis comptent treize cas confirmés de COVID-2019.

«Extrême prudence»

Il est encore «beaucoup trop tôt» pour prédire une fin de l'épidémie provoquée par un nouveau coronavirus apparu en Chine, a mis en garde mercredi l'Organisation mondiale de la santé. «Je pense qu'il est aujourd'hui beaucoup trop tôt pour tenter de prédire le commencement, le milieu ou la fin de cette épidémie», a déclaré à la presse Michael Ryan, chef du département des urgences sanitaires de l'OMS.

Le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a pour sa part déclaré que «le nombre de nouveaux cas rapportés en Chine (s'était) stabilisé durant la dernière semaine», mais que «cela devait être interprété avec une extrême prudence». «Cette épidémie peut aller dans n'importe quelle direction», a assuré le Dr Tedros.

Le président chinois Xi Jinping s'était félicité plus tôt dans la journée de «l'évolution positive» de l'épidémie, le nombre de nouveaux cas diminuant depuis trois jours, malgré un bilan qui dépasse désormais les 1.100 morts.

Annulation du salon du mobile

La crainte suscitée par le nouveau coronavirus a eu raison du salon mondial du mobile de Barcelone (MWC). La grand-messe du secteur a été annulée mercredi après une vague de désistements de grands groupes.

L'association organisatrice GSMA a annoncé avoir «annulé le MWC Barcelone 2020, car la préoccupation mondiale relative à l'épidémie de coronavirus, les inquiétudes sur les voyages et d'autres circonstances rendent impossible l'organisation de cet événement», prévu du 24 au 27 février.

Il s'agit de l'un des plus importants événements professionnels internationaux à être annulés depuis le début de l'épidémie, qui a fait plus de 1100 morts. Aucun cas du virus COVID-19 n'a été détecté en Espagne continentale, mais deux cas de patients infectés, un Britannique et un Allemand, ont été confirmés respectivement dans l'archipel des Baléares et celui des Canaries. (ats/nxp)