Des tornades font plus de 30 morts aux USA

Des tornades ont semé dimanche et lundi matin la désolation dans le sud des États-Unis. Elles ont fait au moins 32 morts, selon une source officielle et des médias américains.

«Il y a au moins 11 morts confirmées et de nombreux dégâts matériels à travers l'État», a annoncé lundi l'Agence de gestion des urgences du Mississippi. D'autres morts ont été recensés, notamment neuf en Caroline du Sud, sept en Géorgie, trois dans le Tennessee, un en Arkansas et un en Caroline du Nord, selon les médias américains.

Le président Donald Trump, avant de commencer sa conférence de presse quotidienne à la Maison Blanche sur le coronavirus, a adressés ses «sincères condoléances» aux familles des victimes. «Mon administration fera tout son possible pour aider ces communautés à se relever», a-t-il déclaré, évoquant «le pouvoir horrible et destructeur des tornades».

Vents jusqu'à 235 km/h

Plus de 1,3 million de personnes se sont par ailleurs retrouvées sans électricité, selon le site poweroutage.us. Dans les États du Mississippi et de la Louisiane, les gouverneurs ont décrété l'état d'urgence.

Video from TVA helicopter crew showing the path of devastation from an overnight tornado in East Hamilton County. The video shows the damage to high-voltage transmission towers along with nearby residential structures. #TNWX #ThankALineman #ThankALineworker pic.twitter.com/G4XwiNSmt0