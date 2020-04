Des tornades font près de vingt morts aux Etats-Unis

Des tornades ont semé dimanche la désolation dans le sud des Etats-Unis, faisant au moins 19 morts, selon une source officielle et des médias américains. Maisons détruites, arbres arrachés, les tempêtes ont dévasté une zone allant du Texas à la Caroline du Sud.

«Il y a au moins 11 morts confirmées et de nombreux dégâts matériels à travers l'Etat», a annoncé lundi l'Agence de gestion des urgences du Mississippi. D'autres morts ont été recensés, notamment six en Géorgie, un en Arkansas et un en Caroline du Sud, selon les médias américains.

???? It was a rough Easter Sunday in the South after tornadoes killed at least 7 people in Mississippi and damaged up to 300 homes and other buildings in northern Louisiana. #severeweather pic.twitter.com/ppdS7lWCQs — Brandon Orr (@BrandonOrrWPLG) April 13, 2020

Trees were down across 1-20 E in Arcadia this morning. Crews have been out here for two hours clearing the storm debris.



Neighbors pictured on the bridge say the trees blew from their backyard. pic.twitter.com/aREQrbMl6t — Jade Jackson (@IAMJADEJACKSON) April 12, 2020

Plus de 1,3 million de personnes se sont par ailleurs retrouvées sans électricité, selon le site poweroutage.us.

Dans les Etats du Mississippi et de la Louisiane, les gouverneurs ont décrété dimanche l'état d'urgence. «Je déclare ce soir l'état d'urgence pour protéger la santé et la sécurité des habitants du Mississippi à la suite de puissantes tornades et d'orages qui ont sévi à travers l'Etat», a tweeté le gouverneur du Mississippi Tate Reeves, assurant aux habitants qu'ils n'étaient «pas seuls». «Nous mobilisons toutes les ressources disponibles pour protéger les nôtres et leurs biens», a-t-il poursuivi.

Tonight, I declared a state of emergency to protect the health and safety of Mississippians in response to the severe tornadoes and storms hitting across the state. 1/3 pic.twitter.com/sp81yoUhqt — Tate Reeves (@tatereeves) April 13, 2020

Le service météorologique national américain avait émis une urgence tornade, son plus haut niveau d'alerte en la matière. Dans l'après-midi, le gouverneur avait répété les mises en garde des météoologues tout en demandant aux habitants de respecter les consignes de protection contre le nouveau coronavirus s'ils devaient aller s'abriter dans un refuge public prévu en cas de catastrophe météorologique.

#Mississippi & #Louisiana hit with 2 ‘catastrophic’ EF5 tornadoes at the same time, that degraded, flattened & ultimately destroyed everything in its path including churches, homes, airports.

The 2 states declare "state of emergency" while being already

"major disaster states" pic.twitter.com/sSW6qjgTW5 — M.S.C. (@MediaStudiesCen) April 13, 2020

«Les dégâts sont désastreux et c'est un bon rappel que tout le monde doit faire très attention à la météo», a de son côté tweeté John Bel Edwards, gouverneur de la Louisiane. (ats/nxp)