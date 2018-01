Des trains qui «aboient» pour protéger les cerfs

Le Japon connaît une hécatombe de cerfs aux abords des lignes de chemin de fer. En effet, les animaux sont attirés par les rails car ceux-ci contiennent du fer, un élément dont ils ont besoin dans leur alimentation. Du coup, ils n'hésitent pas à s'approcher des barres métalliques afin de les lécher, au mépris du danger. Mais cette fois, le pays a décidé de prendre le taureau par les cornes pour les épargner. Et le système imaginé peut faire sourire.

