Des ultranationalistes attaquent une gay pride

Une Gay Pride organisée pour la première fois à Bialystok, grande ville de l'est de la Pologne, a été attaquée samedi par des ultranationalistes. Une quinzaine de personnes ont été interpellées, selon la police.

Quelque 800 participants, selon la police, ont traversé le centre de Bialystok pour la première fois dans l'histoire, entourés d'importantes forces de l'ordre. Les manifestants arboraient des drapeaux arc-en-ciel et des banderoles «L'amour n'est pas un péché» ou «Egalité des sexes».

Mais des groupes de supporteurs de football venus de tout le pays ont stoppé la marche à plusieurs reprises, forçant la police à intervenir. Selon des témoins, certains hooligans portaient des tee-shirts avec des symboles ultra-nationalistes, d'autres criant «Pas de sodomie à Bialystok!».

Thousands gather in #Bialystok for the clash of values at #prideparade. Football hooligans defend the city from #LGBTQ. Our report with @MalcolmBrabant on #PBS is coming up. pic.twitter.com/LBobLo1Ix8