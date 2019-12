Destitution: vote historique, Trump se déchaîne

Donald Trump a lancé une violente charge contre l'opposition démocrate, qu'il accuse de se livrer à «une guerre ouverte contre la démocratie». Le parti prévoit de voter mercredi sa mise en accusation.

«Demain, la Chambre des représentants exercera l'un des pouvoirs les plus solennels que lui garantisse la Constitution, quand nous nous réunirons pour approuver deux articles de mise en accusation du président», a déclaré mardi soir la chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, dans un lettre aux élus de son parti. Donald Trump sera ainsi le troisième président de l'Histoire renvoyé en procès pour destitution.

Moins de trois mois après l'explosion du scandale ukrainien, la Chambre des représentants s'apprête à mettre Donald Trump en accusation pour «abus de pouvoir» et «entrave au travail du Congrès». Une commission a débattu mardi, dans un climat houleux, des derniers réglages techniques, ouvrant la voie à cette séance parlementaire historique.

«Tentative de coup d'État illégale»

À l'approche de cette échéance, Donald Trump a adressé un courrier au vitriol Nancy Pelosi, accusée de «miner la démocratie». «L'histoire vous jugera sévèrement», lui prédit-il, en dénonçant des charges «fourbes», «sans valeurs» ou encore «absurdes».

