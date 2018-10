Deux Vietnamiens arrêtés avec de la viande de tigre

Deux Vietnamiens ont été arrêtés dans le nord de la Thaïlande en possession d'os et de viande séchée de tigre qu'ils souhaitaient revendre dans leur pays, a-t-on appris jeudi auprès des autorités locales.

Interpellés dans la province de Phitsanulok, à quelque 400 kilomètres au nord de Bangkok, les deux hommes, âgés de 29 et 40 ans, sont poursuivis pour possession illégale de carcasses d'animaux protégés, a précisé à l'AFP le lieutenant-colonel Nattawat Wingthongtavipon.

Placés en garde à vue, ils ont reconnu avoir acheté les morceaux à un de leur compatriote pour environ 30'000 bahts (750 euros). Ils comptaient passer par le Laos pour acheminer leur marchandise.

