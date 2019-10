Deux autres manifestants sont morts à Bagdad

Le grand ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité religieuse chiite d'Irak, a appelé vendredi manifestants et force de l'ordre à la «retenue» pour éviter «le chaos», alors que deux manifestants sont morts quelques heures après la reprise de la contestation jeudi soir.

L'Irak est entré en crise le 1er octobre : en cinq jours, 157 personnes sont mortes, quasiment tous des manifestants à Bagdad, selon un bilan officiel.

Après une interruption le temps du plus important pèlerinage chiite, les manifestations réclamant «la chute du régime» ont repris quelques heures avant le premier anniversaire du gouvernement d'Adel Abdel Mahdi.

«Eviter la violence»

«Il faut absolument que les manifestations soient pacifiques et sans violence», a lancé Abdelmahdi al-Kerbalaï, qui a lu le sermon au nom du grand ayatollah, et que les forces de sécurités «traitent les manifestants avec le maximum de retenue».

Et ce, a-t-il ajouté, pour éviter «la violence et la réponse à la violence puis le chaos et la destruction qui créeront un espace pour plus d'ingérences étrangères» et feront de l'Irak «un champ de bataille pour des règlements de comptes entre forces internationales et régionales».

Depuis la chute en 2003 du dictateur Saddam Hussein consécutive à l'invasion américaine du pays, l'Irak est le théâtre de jeux d'influence de ses deux grands alliés, l'Iran et les Etats-Unis, eux-mêmes ennemis jurés.

Rapport d'enquête gouvernemental

Le grand ayatollah est par ailleurs revenu sur le rapport d'enquête gouvernemental sur les violences du début du mois qui a suscité une levée de boucliers de nombreux politiciens et la colère de la rue.

Ils accusent notamment les autorités de reconnaître un usage «excessif» de la force tout en refusant d'identifier les «tireurs» infiltrés qu'elles dénoncent depuis le début de la contestation.

Le grand ayatollah Sistani a estimé que le rapport rendu public mardi ne «remplit pas les objectifs» et ne donne «pas une image claire à l'opinion publique», préconisant la mise en place d'un comité de juges pour suivre le dossier.

Barrage de grenades lacrymogènes

Dans la matinée, les policiers anti-émeutes déployés en masse dans les rues de Bagdad ont tiré un barrage de grenades lacrymogènes pour éloigner les manifestants de la Zone verte où siègent le pouvoir irakien et l'ambassade des Etats-Unis.

Les deux manifestants tués dans la capitale irakienne auraient été touchés au visage par ces grenades, a indiqué à l'AFP un membre de la Commission gouvernementale des droits de l'Homme.

Chassés des abords de la Zone verte, les manifestants sont retournés sur l'emblématique place Tahrir, séparée de la cette zone par le pont al-Joumhouriya.

Les manifestations avaient repris sur cette place jeudi soir et les protestataires qui y ont dormi ont ensuite été rejoints par d'autres vendredi. Ils attendent désormais l'arrivée des nombreux partisans du turbulent leader chiite Moqtada Sadr.

En 2016, ces derniers avaient pris la Zone verte et occupé l'ensemble des institutions du pays.

«Dignité!»

Les manifestants n'ont qu'un mot d'ordre, «la chute du régime des voleurs», dans un riche pays pétrolier en pénurie chronique d'électricité et d'eau potable et, surtout, miné par la corruption.

Déclenchées spontanément le 1er octobre par des appels sur les réseaux sociaux, les manifestations avaient été marquées jusqu'au 6 octobre par la mort de 157 personnes, quasiment tous des manifestants et en très grande majorité à Bagdad, selon le bilan officiel.

Moqtada Sadr avait, en prévision des nouveaux rassemblements, appelé ses partisans à défiler et ses combattants à «protéger» les manifestants, faisant redouter plus de violences.

«Je veux ma part du pétrole», a dit à l'AFP une manifestante place Tahrir, alors que 20% de la population vit sous le seuil de pauvreté dans ce pays à majorité chiite.

Pour un autre protestataire, la question est plus large. «On n'a pas faim, on réclame la dignité. On a seulement besoin d'un pays, c'est tout», s'époumone-t-il, sans «les soi-disant représentants du peuple qui ont accaparé toutes les ressources».

Des défilés ont également lieu dans plusieurs villes au sud de Bagdad, dont la ville sainte chiite de Najaf et Nassiriya, comme début octobre.

Soutien des milices pro-Iran

Face à la contestation qui s'est interrompue le temps du plus important pèlerinage du calendrier chiite pour reprendre le jour du premier anniversaire de l'entrée en fonctions du gouvernement d'Adel Abdel Mahdi, le Premier ministre avait annoncé des mesures sociales.

Mais il n'avait annoncé aucune réforme en profondeur et aucune mesure contre des «gros poissons» dans le 12e pays le plus corrompu au monde, selon Transparency International.

La rue veut, elle, une nouvelle Constitution et un renouvellement total de la classe politique.

Le gouvernement peut toutefois toujours compter sur le puissant Hachd al-Chaabi, coalition de paramilitaires dominée par les milices chiites pro-Iran - deuxième bloc au Parlement et membre de la coalition gouvernementale. Plusieurs de ses chefs lui ont redit ces derniers jours leur «confiance».

Avant les nouvelles manifestations, la mission de l'ONU en Irak avait appelé le gouvernement à «tirer les leçons» et à «prendre des mesures concrètes pour éviter la violence».

Comme début octobre, les appels à manifester concernent la plupart des provinces du sud, chiite et tribal.

Le Kurdistan autonome (nord) se tient généralement loin des turbulences.

Dans le nord et l'ouest, majoritairement sunnites et repris il y a deux ans au groupe Etat islamique (EI), personne n'a défilé, les militants disant redouter d'être réprimés et accusés de «terrorisme» ou de «soutien à l'ex-régime de Saddam Hussein», des étiquettes déjà accolées aux manifestants par leurs détracteurs. (afp/nxp)