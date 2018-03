Deux avions se percutent sur le tarmac

Un avion de la compagnie allemande Germania qui sortait à reculons de sa place de parking a heurté mercredi un appareil de la compagnie israélienne El-Al, sans faire de blessés, a-t-on indiqué de sources aéroportuaires.

German plane collides with El Al jet on Tel Aviv tarmac; no injuries https://t.co/gJxN2Oz5y3 pic.twitter.com/OQmnQq8KNI