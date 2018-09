Deux enfants arméniens émeuvent les Pays-Bas

Deux adolescents arméniens, dont la demande d'asile aux Pays-Bas a été refusée et qui devaient être expulsés samedi vers l'Arménie, sont introuvables, a annoncé le ministère néerlandais de la Justice.

Howick, 13 ans, et sa soeur Lili, 12 ans, devaient quitter les Pays-Bas samedi afin de rejoindre leur mère en Arménie, suite à une nouvelle décision judiciaire de ce feuilleton qui a suscité une vive émotion des Néerlandais. Les enfants «sont introuvables et la police est à leur recherche», a déclaré un porte-parole du ministère de la Justice à l'AFP. Selon les médias néerlandais, Howick et Lili se seraient enfuis avec leur famille d'accueil dans la nuit de vendredi à samedi afin d'éviter l'expulsion.

Les deux adolescents avaient déjà disparu la semaine dernière, après avoir vu leur demande d'asile aux Pays-Bas déboutée par le plus haut tribunal administratif du pays. Ils étaient finalement réapparus trois jours plus tard.

Enfance aux Pays-Bas

Howick et Lili avaient grandi aux Pays-Bas. Ils étaient arrivés dans le pays en 2008 avec leur mère, Armina Hambartsjumian. Sa demande d'asile ayant été refusée, cette dernière a été expulsée en 2017. Soutenant qu'elle était incapable de s'occuper de ses enfants en Arménie, Mme Hambartsjumian avait caché Howick et Lili avant d'être expulsée, refusant de révéler aux autorités néerlandaises l'endroit où ils se trouvaient. Les deux enfants, qui ont été retrouvés par la suite, avaient alors été confiés à une famille d'accueil.

Vendredi, l'avocat des enfants a lancé une dernière tentative devant le tribunal d'Amsterdam pour empêcher leur expulsion, argumentant que l'état de la mère d'Howick et Lili ne lui permet pas de s'occuper d'eux.

Le juge a cependant estimé qu'il n'y avait aucune raison valable de stopper la procédure. L'histoire de ces deux enfants a profondément ému les Pays-Bas, de nombreuses personnes se mobilisant afin qu'ils soient autorisés à rester. Plusieurs pétitions ont été lancées, rassemblant des milliers de signatures, sans succès.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte s'est dit «touché» par la situation des enfants mais a insisté sur la nécessité d'être «strict» envers les personnes qui ne remplissent pas les critères garantissant le droit d'asile. (afp/nxp)