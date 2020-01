Deux étrangers impliqués dans le transit par Istanbul

Un avocat japonais de Ghosn s'est d'abord senti «trahi»

Un avocat japonais de Carlos Ghosn a confié samedi s'être d'abord senti «trahi» par la fuite de son client au Liban, avant de comprendre son geste. Selon lui, il a été provoqué par l'extrême sévérité du système judiciaire nippon.



«J'ai d'abord été en proie à une forte colère. Je me sentais trahi», a écrit Takashi Takano sur son blog, assurant qu'il n'avait rien su des plans de fuite de son client. «Mais la colère a cédé la place à autre chose quand je me suis rappelé, comment il était traité par le système judiciaire du pays», a-t-il ajouté.



«Je peux facilement imaginer que si d'autres personnes avec des moyens financiers, des relations et la capacité d'agir vivaient la même expérience, elles feraient la même chose ou du moins l'envisageraient», a-t-il encore poursuivi.



Ancien patron de Renault et Nissan, Carlos Ghosn a fui dimanche dernier le Japon, où il était en liberté sous caution, après 130 jours de prison dans l'attente de son procès pour diverses malversations financières présumées.



ats