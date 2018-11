Deux ex-présidents qualifiés au second tour

Deux anciens présidents, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, sont arrivés en tête du premier tour de la présidentielle malgache du début du mois. Ils se sont qualifiés pour le deuxième tour prévu le 19 décembre, a annoncé samedi la commission électorale.

Aucun des deux candidats n'a obtenu les 50% des voix nécessaires pour l'emporter immédiatement. Andry Rajoelina a recueilli 39,19% des suffrages, devant Marc Ravalomanana qui en obtient 35,29%, selon les résultats du premier tour du 7 novembre.

Un autre ex-chef de l'Etat, le président sortant Hery Rajaonarimampianina, est distancé à la troisième place avec 8,84% seulement des voix, selon la commission électorale indépendante (Céni). Et de préciser que la participation s'est établie à 54,3%.

Accusations de fraude et de corruption

Les trois principaux candidats de l'élection, sur un total de 36, ont accusé les autorités électorales de fraude et de corruption et le résultat officiel pourrait faire l'objet d'une âpre contestation en justice. Ce climat de suspicion laisse planer l'inquiétude sur la suite du processus dans un pays familier des crises politiques.

En annonçant les résultats du premier tout, la Céni s'est défendue de toute irrégularité. «Nous avons adopté trois règles de conduite: transparence, impartialité et indépendance», a déclaré son président Hery Rakotomanana devant les observateurs internationaux et nationaux, des journalistes et des représentants des candidats.

«Nous n'avons accepté aucun ordre de quiconque dans cette élection» a-t-il ajouté. «On n'a accordé aucun traitement de faveur à qui que ce soit».

Dans un pays extrêmement pauvre, la campagne a donné lieu à une débauche de moyens de la part de Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina, deux richissimes hommes d'affaires. Ils se sont déplacés en hélicoptère, ont distribué à foison des tee-shirts et organisé des meetings à grand spectacle avec artistes et parfois même - pour Andry Rajoelina - feux d'artifice. (ats/nxp)