Deux girafes tuées par la foudre en Floride

Leur long cou s'est transformé en paratonnerre fatal: deux girafes d'un parc animalier américain ont été tuées par la foudre, a annoncé mardi ce zoo situé en Floride. Elles disposaient d'endroits pour s'abriter, mais ne l'ont pas fait au moment de l'incident.

Le Lion Country Safari, situé près de West Palm Beach, a attendu d'avoir les résultats des autopsies des deux mammifères, nommés Lily et Jioni, avant de confirmer l'origine de leur mort.

«Lily et Jioni se trouvaient dans la zone de pâturage de leur habitat quand un orage est arrivé rapidement il y a six semaines», a relaté le parc zoologique. «Leur décès a été instantané». «Nous pleurons la perte de deux girafes adorables et charismatiques», a conclu l'établissement.

LISTEN: The wildlife director at @LionCountry talks about the deaths of two giraffes by lightning, saying staffers poured their hearts into caring for the animals. https://t.co/8OgZvrB6cg pic.twitter.com/wzmLZnddLh