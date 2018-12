Deux journalistes critiques accusés de terrorisme

Le journaliste Miguel Mora, propriétaire de la chaîne indépendante du câble 100% Noticias (100% Informations), a été accusé samedi de «conspiration» et «terrorisme» après la fermeture de cette chaîne critique du gouvernement contesté de Daniel Ortega, a annoncé une organisation de défense des droits de l'Homme.

Miguel Mora «a été présenté (devant la justice) pour des délits de conspiration et terrorisme», a déclaré l'avocat Pablo Cuevas, responsable de la Commission permanente des droits de l'Homme (CPDH).

Le journaliste a été arrêté dans la nuit de vendredi à samedi après la fermeture de sa chaîne au cours d'une importante opération policière.

La directrice de la rédaction de 100% Noticias, Lucia Pineda, qui a la double nationalité costaricaine et nicaraguayenne, a également été arrêté. Le gouvernement du Costa Rica a demandé au Nicaragua des informations sur l'endroit où se trouve Lucia Pineda. La journaliste et présentatrice Veronica Chavez, épouse de Miguel Mora, a également été arrêtée vendredi mais libérée peu de temps après.

Daniel Ortega isolé

Le président Daniel Ortega, de plus en plus isolé sur la scène internationale, accentue la pression sur son opposition interne en s'en prenant aux défenseurs des droits de l'homme, aux médias indépendants et aux organisations de la société civile.

Accusés d'«ingérence», les fonctionnaires de deux missions de la Commission interaméricaine des droits de l'Homme (CIDH) ont été expulsés jeudi, alors que les condamnations internationales des attaques du pouvoir contre son opposition se font de plus en plus vives.

L'ancien guérillero Daniel Ortega, 73 ans, confronté dans tout le pays à des manifestations massives réclamant son départ - du 18 avril jusqu'à leur écrasement dans le sang au début de l'été - refuse de démissionner ou d'avancer les élections, et a mis fin au dialogue qui s'était noué sous les auspices de l'Eglise catholique.

Daniel Ortega, au pouvoir depuis 2007, est accusé par ses opposants d'avoir monté avec son épouse Rosario Murillo un régime népotiste et corrompu. (afp/nxp)