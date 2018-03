Deux morts dans une fusillade à l'université

Deux personnes ont été tuées vendredi dans une fusillade survenue à l'intérieur d'une résidence universitaire, a indiqué la Central Michigan University (CMU). Selon elle, les victimes ne sont pas des étudiants.

There has been a report of shots fired at Campbell Hall on campus. Suspect is still at large, police advise all to take shelter. If you see something suspicious, call 911.