Deux régimes pour les citoyens de l'UE dès 2021

La Première ministre britannique Theresa May a déclaré jeudi qu'il y aurait «une différence» entre les droits des immigrés européens, après la période de transition consécutive au Brexit. Le critère sera leur date d'arrivée au Royaume-Uni.

«Il est clair qu'il y aura une différence entre ceux qui arriveront avant notre retrait (de l'UE) et ceux qui viendront au Royaume-Uni en sachant qu'il n'est plus un Etat membre de l'UE», a affirmé Theresa May lors d'un déplacement en Chine.

Période transitoire

Londres a assuré qu'après le Brexit, le 29 mars 2019, les droits de tous les immigrés européens seront maintenus pendant la période de transition qui doit durer deux ans. A l'issue de cette période, une nouvelle réglementation, plus restrictive a priori, entrera en vigueur. Le traitement sera différencié en fonction de la date d'arrivée au Royaume-Uni, avant ou après le Brexit.

Cette nouvelle réglementation «fait actuellement l'objet de négociations» avec Bruxelles, a précisé un porte-parole de Downing Street, sans donner plus d'informations sur les évolutions réglementaires envisagées.

Le gouvernement a aussi précisé qu'un système d'enregistrement des citoyens européens arrivant sur le sol britannique serait introduit pendant la période de transition, pour permettre à l'administration de préparer la mise en place de son futur système de régulation de l'immigration.

Ralentissement économique

La déclaration de Mme May intervient alors qu'un rapport commandé par le gouvernement sur l'impact d'une nouvelle politique migratoire britannique a été révélé lundi soir par le site Buzzfeed. Ce texte établit qu'un nouvel accord de libre échange avec les Etats-Unis ne suffirait pas à compenser le ralentissement économique causé par la fin de la libre circulation des citoyens de l'UE vers le Royaume-Uni.

Le gouvernement a réagi à cette publication, garantissant que le Royaume-Uni restera «ouvert et tolérant». Le pays continuera «à reconnaître la contribution précieuse qu'apportent à la société les personnes qualifiées, tout en s'assurant du contrôle du nombre total de migrants entrant au Royaume-Uni», a déclaré un porte-parole. (ats/nxp)