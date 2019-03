Deux stars de cinéma accusées de «haute trahison»

Deux célèbres acteurs égyptiens, vivant hors du pays, ont été interdits d'exercer leur art en Egypte pour «haute trahison», a annoncé mercredi le Syndicat égyptien des acteurs. Ils ont publiquement critiqué le régime du président Abdel Fattah al-Sissi.

Les acteurs Amr Waked et Khaled Abol Naga sont connus pour leurs critiques du pouvoir égyptien. Ils ont rencontré lundi des membres du Congrès américain pour discuter de la situation des droits humains en Egypte.

Egyptian actors Amr Waked and Khaled Abol Naga met with US lawmakers to rally against proposed constitutional changes that would enshrine military rule in Egypt. Finally someone did the right thing. Finally someone spoke on behalf of Egyptian people. Much respect for both of you. pic.twitter.com/hsUz5sSGNg