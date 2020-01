Direct - Enquête approfondie demandée

Crash en Iran Alors que l'Iran a reconnu avoir abattu «par erreur» un avion de ligne qui survolait Téhéran, d'autres précédents ont déjà eu lieu. Plus...

Crash Évoquant une «erreur humaine», l'armée iranienne a expliqué avoir pris le Boeing pour un «avion hostile» et l'avoir «touché». Plus...

Catastrophe aérienne en Iran Le jeune homme habitait Dübendorf et travaillait au département «construction de machines et ingénierie des procédés». Il voyageait avec sa compagne. Plus...