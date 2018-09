Disparition de Kamphuis: des affaires retrouvées

Dans un communiqué, la police a indiqué qu'un pêcheur avait retrouvé mardi soir des objets flottant dans l'eau, dont elle est «sûre qu'(ils) appartiennent au disparu», sans vouloir divulguer leur nature pour les besoins de l'enquête.

Décrit comme un associé du fondateur de WikiLeaks Julian Assange, Arjen Kamphuis, expert en cybersécurité de 47 ans, a été vu pour la dernière fois le 20 août, quittant son hôtel de Bodø, dans le nord du pays scandinave, où il avait passé des vacances.

Cette disparition, qualifiée d'«étrange» par WikiLeaks, a alimenté diverses théories conspirationnistes sur les réseaux sociaux. La police dit travailler sur trois théories: une disparition volontaire --y compris un possible suicide--, un accident ou un acte criminel.

«Nous n'avons pas suffisamment progressé dans l'enquête pour pouvoir éliminer ou confirmer une de ces trois théories», a déclaré à l'AFP l'inspecteur Bjarte Walla. «Nous gardons toutes les possibilités ouvertes».

Les objets retrouvés l'ont été près de Kvaenflåget, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Bodø. La police et des sauveteurs ont entrepris de ratisser la zone, dans l'eau et sur terre, a précisé M. Walla.

Des faits troublants

Selon les enquêteurs, le Néerlandais a vraisemblablement pris un train reliant Bodø et Rognan, un peu plus au sud-est, le 20 août. D'après WikiLeaks, il avait un billet pour un vol le 22 août au départ de Trondheim sur lequel il n'a pas embarqué.

Le mystère est d'autant plus épais qu'un téléphone qui lui est associé a borné avec des cartes SIM allemande et néerlandaise dans la soirée du 30 août près de Stavanger (sud-ouest), à plus de 1600 kilomètres de Bodø. La police ne peut affirmer que c'est Arjen Kamphuis qui l'a activé.

Lundi, deux enquêteurs néerlandais sont arrivés à Bodø pour prêter main forte à leurs collègues norvégiens dans leurs recherches du disparu qui, selon des photos circulant sur les réseaux sociaux, porte de fines lunettes, des cheveux blonds mi-longs et une barbe fine.

WikiLeaks s'est notamment distingué en publiant des documents embarrassants pour la diplomatie et l'armée américaines. Pour échapper à la justice américaine qui veut le juger pour la publication en 2010 de documents militaires et de câbles diplomatiques, M. Assange, un Australien de 47 ans, est réfugié depuis 2012 dans l'ambassade d'Équateur à Londres. (afp/nxp)