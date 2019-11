Dispersion d'une marche antigouvernementale

La police bolivienne a dispersé jeudi au gaz lacrymogène une vaste marche antigouvernementale à La Paz, tandis que le Congrès discutait des moyens de sortir de la grave crise politique que connaît la Bolivie.

Des milliers de personnes portant les cercueils de cinq personnes tuées mardi dans des heurts étaient descendues d'El Alto, ville jumelle de La Paz considérée comme un bastion de l'ancien président Evo Morales.

#Bolivia | The coup government continues to leave more dead.#GolpeEnBolivia pic.twitter.com/vcEDCRME5U