Dix morts dans le naufrage d'une embarcation

Dix personnes dont huit enfants sont mortes dans le naufrage de leur embarcation sur une rivière de l'est de l'Inde, ont indiqué jeudi les autorités.

Le bateau de pêche s'est renversé mercredi alors qu'il était amarré à côté d'Hukitola, une île du fleuve Mahânadi très fréquentée par les touristes, lorsque plusieurs de ses passagers ont tenté de débarquer au même moment.

«Pour l'instant, neuf corps ont été récupérés et une fillette de six ans n'a pas encore été retrouvée», a déclaré Dasarathi Satpathy, un responsable du district de Kendrapara de l'État de l'Orissa.

Les secouristes ont réussi à sauver 45 passagers, a précisé M. Satpathy à l'AFP. Un journal local a relaté que l'embarcation était conçue pour transporter 20 personnes maximum, et non les 55 qui avaient embarqué, majoritairement des femmes et des enfants.

Accidents fréquents

Les accidents fluviaux sont fréquents en Inde, la plupart à cause de surcharge ou de maintenance défectueuse.

En mai dernier, 19 personnes sont mortes lors d'un naufrage sur le fleuve Godavari, dans l'État de l'Andhra Pradesh.

En 2017, 20 personnes avaient perdu la vie dans un accident similaire sur la rivière Yamuna, un affluent du Gange dans le nord du pays. (afp/nxp)