Dix morts dans une attaque d'un bâtiment public

Défense La Première ministre britannique Theresa May a annoncé mardi l'envoi de 440 soldats supplémentaires en Afghanistan. Plus...

Afghanistan Au moins 12 personnes ont été tuées mardi dans un attentat-suicide dans l'est du pays. L'attaque visait un véhicule des forces de sécurité afghanes. Plus...

Afghanistan Un kamikaze s'est fait exploser dimanche sur un marché bondé de Jalalabad, dans l'est du pays, faisant de nombreux morts et blessés. Plus...