Dix-huit morts après une explosion dans le nord-est

Dix-huit personnes, en majorité des civils, ont été tuées mercredi par une explosion dans la province d'Idleb, dernier bastion djihadiste en Syrie, selon un nouveau bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Syrie: près d'une vingtaine de civils tués dans des explosions à Idlebhttps://t.co/I0TayntWr7 — TRT Français (@TRTFrancais) 24 avril 2019

Immeubles effondrés

L'explosion, qui a fait aussi plus de 20 blessés, a eu lieu près d'un marché dans la ville de Jisr al-Choughour, dans le nord-ouest du pays, selon cette ONG qui dispose d'un large réseau de sources dans la Syrie en guerre.

L'OSDH n'était pas en mesure de dire dans l'immédiat quelle en était la cause. Un journaliste de l'AFP sur place a constaté l'effondrement, sans doute en raison de l'explosion, de deux bâtiments, dont un immeuble de quatre étages. D'autres bâtisses à proximité semblaient sur le point de s'écrouler.

Quatre membres de la défense civile tentaient de trouver des survivants ou des corps sous les décombres.

Parmi les 18 morts figurent 15 civils dont la fille d'un combattant étranger, selon Rami Abdel Rahmane, directeur de l'OSDH. L'ONG avait fait état auparavant de quinze morts, dont treize civils.

La province d'Idleb est dominée par Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda), une organisation djihadiste qui a renforcé en début d'année son emprise sur ce territoire face à des rebelles affaiblis. Le groupe Etat islamique (EI) dispose également de cellules dormantes dans la région d'Idleb.

Accord entre Moscou et Ankara

Depuis septembre 2018, cette province fait l'objet d'un accord négocié par Moscou, allié du régime, et Ankara, qui parraine certains groupes rebelles, prévoyant la mise en place d'une «zone démilitarisée» séparant les secteurs djihadistes et insurgés des zones gouvernementales attenantes.

L'accord russo-turc a permis à la province d'éviter une offensive d'envergure de l'armée syrienne. Le régime a toutefois continué d'y mener des frappes, devenues plus régulières depuis février.

Mardi, des bombardements de l'armée syrienne avaient tué sept civils, dont quatre enfants, dans la ville de Khan Cheikhoun, selon l'OSDH.

Le président syrien Bachar el-Assad a appelé le 19 avril à la mise en oeuvre de cet accord, rappelant que l'objectif était «d'éliminer les groupes terroristes» d'Idleb qui, selon lui, «attaquent les civils dans les zones sûres attenantes».

Déclenché en mars 2011, le conflit en Syrie a fait plus de 370'000 morts et déplacé plus de dix millions de personnes. (ats/nxp)