Dix-sept migrants ont perdu la vie

Plus de 100'000 arrivées

La barre des 100'000 arrivées de migrants en Europe par la Méditerranée a été franchie pour la 5e année consécutive. La moitié d'entre elles ont eu lieu en Espagne, a expliqué mardi à Genève l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).



Les années précédentes, ce seuil avait été dépassé beaucoup plus tôt. En 2017, il avait été atteint en juillet et le nombre était supérieur à 150'000 à cette période, mais inférieur de plus de la moitié à celui de 2016.



Au total, 100'630 personnes étaient arrivées de début janvier à dimanche dernier par la Méditerranée. En Espagne, elles ont été multipliées par trois en un an, alors qu'elles se sont un peu étendues en Grèce mais ont été divisées par cinq en Italie.



Le nombre de décès est aussi en recul. Il s'établissait à 2960 à cette période il y a un an contre 1989 cette année. Dans le monde, plus de 3100 migrants sont décédés depuis début janvier.