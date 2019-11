Dizaines de manifestants toujours retranchés

Des dizaines de manifestants pro-démocratie demeuraient retranchés mercredi sur un campus hongkongais, pour la quatrième journée d'affilée. Pour faire diversion et desserrer l'étau policier sur l'université, des actions de blocage ont visé les transports en commun.

L'Université polytechnique de Hong Kong (PolyU), sur la péninsule de Kowloon, est depuis dimanche le théâtre de la plus longue et violente confrontation depuis le début de la mobilisation en juin dans l'ex-colonie britannique.

Les protestataires ont jusqu'ici accueilli les tentatives de les déloger par des jets de cocktails Molotov et de briques. La police a averti qu'elle ferait usage de balles réelles si elle était attaquée avec des armes létales.

A group of protesters emerging from #PolyU. A crowd of adults here are trying to get their information to contact their parents. One protester earlier shouted his name and parents’ info - and vowed he wouldn’t commit suicide... insinuating if he’s found dead, it’s police. pic.twitter.com/ArGcusAubr