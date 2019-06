Donald Trump annonce un accord avec Mexico

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi que les Etats-Unis et le Mexique avaient trouvé un accord sur l'immigration et qu'il levait par conséquent sa menace d'imposer des taxes douanières à partir de lundi sur l'ensemble des produits mexicains.

«Les Etats-Unis sont parvenus à un accord signé avec le Mexique. Les tarifs douaniers prévus pour être appliqués lundi par les Etats-Unis, contre le Mexique, sont donc suspendus indéfiniment», a-t-il tweeté.

Précisant que des détails allaient être communiqués «sous peu», il a ajouté que Mexico allait prendre «des mesures fortes pour endiguer le flux migratoire traversant son pays à destination de la frontière sud américaine».

....stem the tide of Migration through Mexico, and to our Southern Border. This is being done to greatly reduce, or eliminate, Illegal Immigration coming from Mexico and into the United States. Details of the agreement will be released shortly by the State Department. Thank you!