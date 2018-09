Donald Trump déposera par écrit, par sécurité

Summer Zervos est une ancienne candidate de l'émission de télé-réalité «The Apprentice», que le milliardaire républicain Donald Trump animait. Elle a affirmé que l'ancien promoteur immobilier l'avait embrassée et pelotée de force en 2007 dans un hôtel de Los Angeles, ce qu'il a nié.

Elle a porté plainte contre lui en 2017 en l'accusant d'avoir fait des «déclarations mensongères et diffamatoires» sur son compte. Les avocats du président ont ensuite tenté, en vain, d'invalider ces poursuites.

Trump attnys cut deal to answer #SummerZervos questions in writing. Is case a major issue? Not at this point but the reluctance to speak for himself is notable. Also reflects his legal team worries about his ability to speak the truth?