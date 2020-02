Donald Trump félicite son ministre de la Justice

Donald Trump a félicité mercredi son ministre de la Justice Bill Barr d'être intervenu en faveur de son ex-conseiller Roger Stone, qui a bénéficié d'une recommandation de peine moindre que celle initialement requise par les procureurs fédéraux.

«Félicitations au ministre de la Justice Bill Barr d'avoir pris en charge une affaire qui était totalement hors de contrôle», a écrit le président américain dans un tweet matinal, avant de se demander si les procureurs ayant instruit le dossier de Roger Stone, reconnu coupable en novembre de mensonges au Congrès, étaient des «procureurs voyous».

Congratulations to Attorney General Bill Barr for taking charge of a case that was totally out of control and perhaps should not have even been brought. Evidence now clearly shows that the Mueller Scam was improperly brought & tainted. Even Bob Mueller lied to Congress!