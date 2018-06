Donald Trump flatté par David Lynch

Donald Trump pourrait finir par être l'un des plus grands présidents américains de l'Histoire, a jugé le cinéaste David Lynch, des propos dont s'est délecté lundi le locataire de la Maison Blanche en plein meeting de campagne.

Dans une interview publiée ce week-end par le quotidien britannique The Guardian, le réalisateur américain de «Blue Velvet» et «Twin Peaks» s'est dit indécis sur le travail fait par le milliardaire républicain, mais a jugé que son arrivée au pouvoir pourrait ouvrir la voie à des réformes majeures.

«Il pourrait être l'un des plus grands présidents de l'Histoire parce qu'il a tellement disrupté» les choses, a estimé David Lynch, 72 ans, qui est considéré comme l'un des plus grands cinéastes de sa génération.

«Personne n'est capable de contrer ce type de manière intelligente», a-t-il ajouté. «Nos soi-disant leaders ne font pas avancer le pays, ils n'arrivent à rien. Ils sont comme des enfants. Trump a montré tout ça».

David Lynch a expliqué au Guardian qu'il ne se souvenait pas pour qui il avait voté lors de la présidentielle de 2016, remportée par Donald Trump, mais qu'il avait voté pour Bernie Sanders lors de la primaire démocrate.

Lundi, M. Trump a partagé les propos de M. Lynch sur son compte Twitter, et est encore revenu sur le sujet lors d'un meeting de campagne en Caroline du Sud dans la soirée.

“Director David Lynch: Trump Could Go Down as One of the Greatest Presidents” https://t.co/AcgnIZNh6e