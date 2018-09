Donald Trump s'en prend encore à Bob Woodward

Le président américain Donald Trump a qualifié vendredi d'«escroquerie» le livre du journaliste d'investigation Bob Woodward sur sa présidence, assurant que les citations avaient été inventées.

«Le livre de Woodward est une escroquerie. Je ne parle pas de la façon dont je suis cité. Si c'était le cas, je n'aurais pas été élu président», a-t-il tweeté depuis le Montana où il s'est exprimé jeudi soir lors d'un meeting de campagne pour soutenir un candidat républicain au Sénat.

The Woodward book is a scam. I don’t talk the way I am quoted. If I did I would not have been elected President. These quotes were made up. The author uses every trick in the book to demean and belittle. I wish the people could see the real facts - and our country is doing GREAT!