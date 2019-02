Donald Trump tente d'unir les Américains sans renoncer au mur

«Les murs fonctionnent, les murs sauvent des vies.» Dans son annuel discours sur l’état de l’Union, Donald Trump a défendu le mur qu’il entend ériger à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. «Je le construirai», a-t-il assuré en précisant qu’il s’agirait d’une «barrière intelligente, stratégique, au travers de laquelle on peut voir, pas simplement un simple mur en béton». Cette détermination que le président américain a affichée avait clairement pour but de rassurer sa base de partisans à l’heure où il se prépare à lancer sa campagne pour un second mandat en 2020.

L’administration fédérale a été paralysée pendant plus d’un mois entre le 22 décembre et le 25 janvier à cause de l’exigence de Donald Trump qui réclamait un budget de 5,7 milliards de dollars de la part du Congrès pour lancer les travaux du mur. Face au refus net de Nancy Pelosi, la nouvelle présidente démocrate de la Chambre des Représentants, Donald Trump avait dû battre en retraite.

L’image du président des États-Unis prononçant son discours, surplombé par Nancy Pelosi vêtue de blanc, la couleur des suffragettes, était saisissante mardi soir. L’élue démocrate n’a d’ailleurs pas cherché à masquer son désaccord avec un Donald Trump politiquement affaibli par le récent shutdown. Le président ne recueille actuellement que 40% d’opinions favorables sur son action. Seul Ronald Reagan (35%) avait un plus mauvais score avant son troisième discours sur l’état de l’Union. Donald Trump est le seul président de l’histoire moderne des États-Unis à n’avoir jamais dépassé la barre des 50% d’avis favorables au cours des deux premières années de son mandat.

Cette statistique inquiète visiblement la Maison Blanche trois mois après la sévère défaite du parti républicain aux législatives du 5 novembre. Donald Trump a fait un effort mardi et essayé de projeter l’image d’un dirigeant capable de réunir les Américains. Il a néanmoins un problème: les arguments qu’il utilise pour rassurer sa base de partisans – le mur, la tolérance zéro face aux sans-papiers, le rejet des enquêtes qui visent son entourage, les critiques virulentes contre l’opposition démocrate – l’éloignent du reste des Américains.

Appel à l'unité

Le président des États-Unis a affirmé mardi que «tous ensemble, nous pouvons briser des décennies de statu quo politique». Il a appel au «rejet de la politique de la revanche, de la résistance et de la rétribution». Il a aussi fait part de son vœu de voir les élus démocrates et républicains croire «au potentiel sans limites de la coopération, du compromis et du bien commun». Tout indique néanmoins que cet appel à l’unité sera éphémère. Quelques heures avant de prononcer son discours, Donald Trump avait critiqué une nouvelle fois critiquée Chuck Schumer, le leader de la minorité démocrate au Sénat.

Ce discours sur l’état de l’Union a aussi donné à Donald Trump l’opportunité de vanter les efforts et résultats de son administration qu’il a qualifiés d’«historiques». Il a souligné les «5,3 millions» d’emplois créés depuis le début de son mandat, un chiffre quelque peu exagéré par rapport aux statistiques officielles de 4,9 millions de nouveaux emplois. Il a souligné les baisses d’impôts votées en 2017, la hausse de la production de pétrole aux États-Unis, la croissance de l’économie. Il a mentionné les progrès réalisés, selon lui, pour parvenir à la dénucléarisation de Corée du Nord et a annoncé qu’il rencontrerait rencontrera le dictateur nord-coréen Kim Jong-Un les 27 et 28 février au Vietnam pour un second sommet nucléaire. «Beaucoup de travail reste à accomplir, mais ma relation avec Kim Jong-un est bonne», a-t-il assuré.

Donald Trump a aussi vanté les résultats de sa stratégie en Syrie et en Afghanistan. Il a martelé qu’il était «temps de donner à nos braves guerriers en Syrie un chaleureux accueil à la maison». Cette mention du retrait de Syrie qu’il a ordonné est tout sauf anodine. Le président des États-Unis a été désavoué lundi sur ce dossier par Mitch McConnell, le leader de la majorité républicaine au Sénat, et par les élus de son parti conservateurs.

Le Sénat a largement approuvé lundi un projet de loi symbolique critiquant la décision de Donald Trump de retirer abruptement les soldats américains de Syrie et d’Afghanistan. 70 Sénateurs ont voté en faveur du texte qui ne peut toutefois pas contraindre légalement le président des États-Unis à changer de stratégie. Seuls 26 élus ont soutenu l’approche de Donald Trump sur ces épineux dossiers de politique étrangère.

Nouvelles révélations

Des révélations d’Axios sur l’emploi du temps du président en ce début de semaine n’ont rien arrangé pour Donald Trump. Ces trois derniers mois, le président des États-Unis a eu de grands moments de temps libre labellisés «Executive Time». Sans oublier l’enquête russe menée par le procureur spécial Robert Mueller, qui continue d’ébranler la Maison Blanche. Roger Stone est le dernier proche collaborateur de Donald Trump en date à être inquiété par la justice américaine. Plusieurs cadres de la campagne électorale du président en 2016 ont déjà reconnu avoir menti au FBI.

Les démocrates ont confié la réponse au discours de Donald Trump à Stacey Abrams. La politicienne afro-américaine de 45 ans qui avait failli être élue gouverneure de l’État de Géorgie en novembre dernier, a dépeint sa vision d’une Amérique radicalement différente de celle du président. «Nous savons qu’il serait possible d’élaborer un plan d’immigration du 21e siècle, mais cette administration choisit de mettre des enfants dans des cages et de séparer les familles, a-t-elle martelé. L’Amérique plus est forte grâce à la présence d’immigrants, et non pas avec des murs.» (24 heures)