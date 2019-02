Donald Trump tente de passer en force sur le mur

Donald Trump a sauvé la face vendredi. Désavoué par le Congrès, qui a refusé de lui octroyer le budget de 5,7 milliards de dollars qu’il réclamait pour faire construire un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, le président américain a décidé de contourner les parlementaires. Dans une allocution prononcée depuis le Rose Garden de la Maison-Blanche, il a déclaré l’état d’urgence nationale à la frontière. Il s’est résolu à cette démarche pour tenter de passer en force et de financer le mur en puisant quelque 6,5 milliards de dollars dans le financement alloué par le Congrès à d’autres projets.

Cette démarche du président a créé le malaise au sein de sa propre majorité républicaine. Cette dernière craint, à terme, de voir un successeur démocrate potentiel de Donald Trump à la Maison-Blanche faire la même chose. «Nous avons une crise à notre frontière sud, mais aucune crise ne justifie une violation de la Constitution», a déclaré le sénateur Marco Rubio. Aux États-Unis, le Congrès est connu pour avoir le «pouvoir du porte-monnaie». La Maison-Blanche présente chaque année ses requêtes budgétaires et ce sont les parlementaires qui décident à quoi ils allouent les fonds. Avec sa déclaration sur l’état d’urgence nationale, Donald Trump tente de changer les règles du jeu.

Les élus de la majorité républicaine au Sénat ont d’ailleurs tenté en vain de dissuader Donald Trump d’invoquer l’état d’urgence ces dernières semaines. Mike Rogers, un ancien représentant conservateur a résumé vendredi sur CNN le dilemme auquel était confronté ces derniers jours Mitch McConnell, le président républicain du Sénat. «Nous voyons Mitch McConnell manger un sandwich au purin», a-t-il affirmé.

Mitch McConnell a finalement soutenu la décision de Donald Trump d’invoquer l’état d’urgence nationale pour construire le mur. En échange, il a obtenu la signature du président pour le compromis voté par le Congrès jeudi soir, qui permet d’éviter une nouvelle paralysie du gouvernement américain après le shutdown de trente-cinq jours en décembre et janvier. Ce compromis, que Donald Trump a dû approuver à contrecœur, octroie 1,37 milliard de dollars pour la construction de nouvelles barrières sur près de 90 km à la frontière avec le Mexique. La Maison-Blanche veut, elle, lancer un chantier sur 380 kilomètres.

À l’extérieur du Congrès, les risques de la démarche de Donald Trump n’échappent pas à ses supporters. «Les conservateurs sont déçus par le Congrès et frustrés par son échec, qui a mené à cette décision du président, a réagi Kay Cole James, la présidente de la Heritage Foundation, un groupe conservateur influent à Washington. Cela crée un dangereux précédent pour les gouvernements futurs et met la nécessité d’un renforcement de la sécurité à la frontière à la merci de juges fédéraux militants.»

Plaintes en vue

Donald Trump ne se fait pas d’illusions sur les plaintes qui vont s’abattre sur son administration et paralyser la construction du mur. «Nous aurons un état d’urgence et ils porteront plainte contre nous, a-t-il déclaré. Nous allons potentiellement avoir un mauvais verdict, puis un autre mauvais verdict, et nous allons terminer à la Cour suprême. J’espère que nous aurons une chance équitable et que nous gagnerons à la Cour suprême.»

Les États de New York et de Californie ont d’ailleurs déjà annoncé qu’ils porteraient plainte contre l’administration Trump. «Cet état d’urgence est une honte nationale et le président en porte la seule culpabilité, a martelé Gavin Newsom, le gouverneur démocrate de Californie. Notre message pour la Maison-Blanche est simple: la Californie vous donne rendez-vous au tribunal.»

L’opposition démocrate au Congrès a vivement dénoncé un «abus de pouvoir» de la part de Donald Trump. Dans un communiqué conjoint, Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, et Chuck Schumer, le chef de la minorité démocrate au Sénat, ont critiqué une «déclaration illégale» qui assène «un coup violent» à la Constitution américaine. Les parlementaires démocrates ont l’intention de présenter un projet de loi pour bloquer la démarche du président. Si leur texte obtient une majorité de voix au Congrès, Donald Trump pourrait être forcé d’y mettre son veto pour protéger sa déclaration sur l’état d’urgence.

À l’aube d’une bataille politique et légale qui s’annonce intense, le président a semblé affaiblir sa démarche vendredi. Dans une prise de position truffée de digressions, il a contredit la notion d’état urgence qu’il tentait de vendre à ses concitoyens: «Je pourrais construire le mur sur une période plus longue, a affirmé Donald Trump. Je n’avais pas besoin de faire ça, mais je préfère le faire de manière plus rapide.»

(24 heures)