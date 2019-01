Double attentat contre une église, 18 morts

Au moins 18 personnes ont péri dans l'explosion de deux bombes contre une église de Jolo. Cette île du sud des Philippines est le bastion de l'organisation islamiste Abou Sayyaf.

La première bombe a explosé dans l'église au moment de la messe et la seconde quand les militaires sont arrivés, a déclaré le porte-parole régional de l'armée. Cinq soldats, un membre des garde-côtes et douze civils ont été tués dans ce double attentat, qui a également fait 83 blessés. Le chef de la police régionale Graciano Mijares a de son côté fait état de 20 morts et 81 blessés.

"C'est probablement un acte terroriste. Il y a des gens qui ne veulent pas la paix", a déclaré l'officier. Des photographies diffusées par la police régionale montrent des débris éparpillés près de l'entrée de l'église et un camion militaire endommagé.

Autonomie de la région

L'attentat intervient deux jours après l'annonce de l'approbation massive, lors d'un référendum lundi dernier, de la création dans le sud des Philippines de la région autonome de Bangsamoro.

La mise en place de cette zone sur un territoire à majorité musulmane - alors que l'archipel est majoritairement catholique - vise à rétablir la paix après des décennies d'un conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts.

Des musulmans avaient pris les armes dans les années 1970 pour réclamer l'autonomie ou l'indépendance du sud des Philippines, qu'ils considèrent comme leur terre ancestrale. Cette insurrection a fait 150'000 morts. (afp/nxp)