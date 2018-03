Doyen d'uni et prof mis en cause dans des violences

Les gardes à vue d'un doyen et d'un professeur de la faculté de droit de Montpellier (sud de la France), mis en cause après l'expulsion violente d'étudiants grévistes de l'université, ont été prolongées jeudi, quelques heures après l'annonce de leur suspension par une ministre.

Les gardes à vue de Philippe Pétel et de Jean-Luc Coronel de Boissezon ont été prolongées jeudi en début d'après-midi à l'issue des premières 24 heures d'audition, a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Montpellier Christophe Barret. Le parquet a ouvert une enquête en flagrance pour violences en réunion avec armes. Violences «inadmissibles»

Parallèlement, au vu des premiers éléments de l'enquête ouverte lundi, le doyen et le professeur, accusés par des témoins d'avoir facilité ou pris part à l'expédition punitive menée par des hommes cagoulés et armés de bâtons contre des étudiants grévistes dans la nuit du 22 au 23 mars, ont été suspendus de leurs fonctions, a indiqué dans la matinée la ministre française de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, sur Twitter.

Les violences commises à @umontpellier sont inacceptables. Les deux professeurs qui ont été hier placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sont immédiatement suspendus de leurs fonctions — Frédérique Vidal (@VidalFrederique) 29 mars 2018

Cette dernière a appelé à «l'apaisement» sur la radio France Info, alors que les mouvements de blocage et les manifestations contre la loi qu'elle a portée se multiplient dans des universités françaises. Frédérique Vidal a rappelé qu'il y avait «deux lignes rouges» à ne pas franchir: «pas de violence dans les établissements (...). Et puis faire en sorte que l'année universitaire se termine et que les examens aient lieu dans les meilleures conditions.

Après des violences «inadmissibles», les conclusions de l'enquête «seront rendues à la fin de la semaine», a-t-elle aussi précisé à propos de la situation à l'université de Montpellier.

«C'est une décision que la LDH et l'Intersyndicale des personnels attendaient», a réagi auprès de l'AFP à propos des suspensions Sophie Mazas, présidente de la Ligue des droits de l'homme (LDH) de l'Hérault (sud). Mais, ajoute-t-elle, «tant que les personnes qui étaient sous les cagoules n'auront pas été identifiées et sanctionnées, nous resteront dans une demi-mesure».

«Nous affirmons que la suspension de Philippe Pétel et Jean-Luc Coronel de Boissezon n'est pas suffisante», ont réagi de leur côté les étudiants et doctorants du »comité de mobilisation« de la faculté de droit et de science politique dans un communiqué.

«Marche pour la justice»

Réclamant »des mesures conservatoires immédiates« contre les enseignants, les étudiants et les personnes mis en cause dans les incidents, ils appellent également à une «marche pour la justice, contre les agresseurs et leurs complices» vendredi à 16h au départ de la faculté de droit.

Elu en mai 2017 doyen de la faculté de droit et de science politique de Montpellier, Philippe Pétel avait assuré au lendemain des violences qu'il n'entendait pas démissionner et protesté de son innocence, avant que la présidence de l'université n'annonce sa démission un jour plus tard.

M. Coronel de Boissezon, décrit par des étudiants et des collègues comme «très conservateur», était notamment co-directeur du Master II d'Histoire du Droit. Il est accusé par des témoins d'avoir participé - à visage découvert - dans la nuit du 22 au 23 mars à l'évacuation brutale d'étudiants qui occupaient un amphithéâtre, au côté du groupe d'hommes cagoulés et armés de bâtons qui est intervenu.

L'université de Montpellier est l'une des toutes premières fondées en France au XIIIe siècle. Son prestige repose depuis le Moyen-age sur deux piliers principaux: la médecine et le droit.

(afp/nxp)