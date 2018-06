«Dreamers»: Trump rejette le texte de compromis

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi qu'il ne promulguerait pas un texte de compromis sur l'immigration actuellement en débat au Congrès. Le projet vise notamment à mettre fin à l'incertitude dans laquelle ont été plongés les «Dreamers».

Visa de six ans renouvelable

Cette proposition de loi permettrait à ces jeunes migrants clandestins, arrivés aux Etats-Unis quand ils étaient mineurs, de demander un visa de six ans renouvelable et de postuler dans la sixième année pour l'octroi d'une carte verte qui pourrait leur ouvrir la porte vers la citoyenneté.

Le texte consulté par Reuters interdit aussi de séparer les enfants de leurs parents lorsqu'ils sont arrêtés après être entrés illégalement aux Etats-Unis, tout en prévoyant le déblocage de 25 milliards de dollars pour renforcer la sécurité le long de la frontière avec le Mexique, y compris en finançant en partie le mur souhaité par Donald Trump.

Une autre proposition, d'origine exclusivement républicaine, prévoit une réduction drastique de l'immigration légale, la construction du mur à la frontière avec le Mexique et exclut que les «Dreamers» puissent accéder à la citoyenneté américaine.

Vote la semaine prochaine?

«Je regarde les deux. Je ne signerais certainement pas la plus modérée», a dit Donald Trump lors d'une interview accordée à la chaîne Fox News devant la Maison Blanche.

«J'ai besoin d'un projet de loi qui donne à ce pays une formidable sécurité aux frontières. Je dois avoir cela».

La Chambre des représentants recherche en vain à parvenir à un compromis sur la politique migratoire depuis que Donald Trump a dénoncé la Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), la loi adoptée en 2012 à l'initiative de Barack Obama pour protéger les «Dreamers» de l'expulsion.

Le président américain avait initialement demandé au Congrès de voter un nouveau texte avant le 5 mars. Le nouveau texte de compromis devait être présenté vendredi et pourrait être soumis au vote des représentants la semaine prochaine.

Par ailleurs, près de 2000 enfants ont été séparés de leurs parents arrêtés pour avoir franchi sans papiers la frontière américaine, a révélé le même jour l'administration Trump qui revendique cette pratique au nom de la «tolérance zéro» contre l'immigration illégale.

Entre le 19 avril et le 31 mai, 1995 mineurs ont été séparés de 1940 adultes interpellés et détenus par la police des frontières dans l'attente de poursuites, a indiqué un porte-parole du ministère américain de la Sécurité intérieure lors d'une conférence téléphonique. L'administration Trump a dit clairement que «nous n'allons plus ignorer la loi», a-t-il souligné. (ats/nxp)