Du faux sang déversé sur les marches du Trocadéro

Des membres du mouvement Extinction Rebellion sont venus dimanche déverser du faux sang sur les marches du Trocadéro à Paris, pour alerter contre le déclin accéléré de la biodiversité, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Vêtus de noir, les militants, des jeunes gens pour la plupart, s'étaient munis de 300 litres de liquide rouge, déversant leurs bidons sous les yeux des touristes nombreux, et des policiers présents dans le secteur.

Porteurs de grandes banderoles vertes «Extinction Rebellion» et d'un calicot noir «Stop à la 6e extinction de masse», ils se sont recueillis plusieurs minutes en silence. Avant de commencer à nettoyer les marches.

A Bordeaux (sud-ouest), six personnes se revendiquant du même mouvement ont été placées en garde en vue dimanche pour avoir participé à l'accrochage dans la nuit d'une grande banderole «Chirac reviens» sur des échafaudages de la Chambre de Commerce et d'Industrie, place de la Bourse, haut lieu touristique.

«Stop à la 6e extinction de masse»

Selon un organisateur, ce message visait d'abord à «interloquer les gens». Selon la police, les six personnes ont été interpellées sur place pour «mise en danger délibérée de la vie d'autrui», à savoir celle des passants sous l'échafaudage et des policiers et pompiers intervenus sur les lieux. La banderole a été retirée par les pompiers vers 9h00.

Selon le dernier rapport des experts de l'ONU sur la biodiversité (IPBES), publié lundi, un million d'espèces (sur 8 millions) sont menacées d'extinction, dont beaucoup dans les prochaines décennies.

Extinction Rebellion France s'est structuré ces derniers mois, sur le modèle du mouvement né à l'automne 2018 en Grande-Bretagne et qui prône la désobéissance civile non violente pour contraindre gouvernants et responsables à répondre à la crise climatique et écologique. (afp/nxp)