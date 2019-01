Ebola: le seuil de 400 morts atteint

RDC Le Congo a déjà été touché par neuf épidémies d'Ebola depuis l'apparition de la maladie sur son sol en 1976. Plus...

République démocratique du Congo L'épidémie, la dixième sur sol congolais, a été déclarée le 1er août à Beni. Il s'agit de la deuxième plus grave de l'histoire. Plus...

RDC Cette épidémie est la troisième plus meurtrière en République démocratique du Congo, après celles de 1995 et de 1976. Plus...