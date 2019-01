Ecole de police visée par un possible attentat

Un attentat à la voiture piégée a fait au moins huit morts et dix blessés jeudi à l'école de la police située dans le sud de Bogota. Ce nouveau bilan est plus lourd que précédemment estimé.

«L'explosion d'une voiture piégée il y a quelques instants au siège de l'Ecole des officiers Général Francisco de Paula Santander à Bogota (...) a fait huit morts et 10 blessés», a précisé dans un communiqué le ministère de la Défense, dont dépend la police nationale.

Le président Ivan Duque, en déplacement en province, a condamné «ce misérable acte terroriste», en annonçant sur Twitter son retour immédiat à Bogota. Le maire de la capitale colombienne, Enrique Peñalosa, avait fait précédemment état de quatre à cinq morts et d'une dizaine de blessés.

Ne pas céder à la violence

«Nous allons sur les lieux. J'ai donné l'ordre à la force publique d'identifier les auteurs de cette attaque et de les transférer à la justice. Nous tous Colombiens rejetons le terrorisme et sommes unis pour l'affronter. La Colombie s'attriste, mais ne cède pas face à la violence», a pour sa part ajouté le président Duque sur Twitter.

Les premières images, diffusées par la chaine locale City TV, montraient la carcasse d'un véhicule en flammes et des ambulances aux abords de l'Ecole des cadets Général Santander.

Une employée du service de santé de Forces militaires a déclaré à la radio que le véhicule serait entré «soudainement» dans l'enceinte de l'école, «percutant presque les policiers et tout de suite il y a eu l'explosion».

