Ecolos, les mariés offrent un buffet de bons restes

Ils n'ont pas dit à leurs invités qu'ils leur offraient de simples restes en guise de repas de mariage. Jusqu'à ce qu'ils portent un toast à leur union. James et Cherie Mainwaring se sont récemment unis pour la vie dans la bourgade de Leeds, en Angleterre, rapporte le quotidien britannique «Metro».

Pour que leurs épousailles laissent l'empreinte carbone la plus faible possible, les mariés ont fait appel à une entreprise, «The Real Junk Food Project», qui récolte les invendus dans les supermarchés et les épiceries. C'est ainsi qu'ils ont pu nourrir leurs 140 invités pour la modique somme de 840 livres sterling (moins de 1100 francs suisses), en ne sachant pas de quoi allait être composé le menu puisqu'il dépend des invendus de la veille.