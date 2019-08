Écosse: la cheffe des conservateurs s'en va

Ruth Davidson, la populaire cheffe du parti conservateur écossais, a annoncé jeudi sa démission. Il s'agit d'un coup dur pour Boris Johnson au lendemain de l'annonce de la suspension du parlement jusqu'à deux semaines avant la date du Brexit.

Dans sa lettre de démission, Mme Davidson a évoqué «le conflit» qu'elle a «ressenti sur le Brexit». La quadragénaire, favorable au maintien du Royaume-Uni dans l'UE et dont la personnalité charismatique a redonné un nouveau souffle au Parti conservateur en Écosse, a également justifié sa décision par des raisons familiales.

It has been the privilege of my life to serve as @ScotTories leader. This morning I wrote to the Scottish party chairman to tender my resignation. pic.twitter.com/CJ9EjW2RqN