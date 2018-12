Eddie, la loutre joueuse de basket n'est plus

Eddie, une loutre de mer devenue une sensation d'internet après avoir appris à jouer au basket-ball, a été euthanasiée jeudi en raison de son vieil âge, a annoncé à grand regret le zoo de l'Oregon.

Immense tristesse ce matin : Eddie, la loutre la plus célèbre du monde, est décédé. C'était lui, le dunkeur fou du Zoo de l'Orégon. Je suis vraiment triste. pic.twitter.com/8BVLIfM9xg — Pierre Ammiche (@PierreAmmiche) 21 décembre 2018

«A près de 21 ans, Eddie était considérée comme l'une des loutres de mer les plus vieilles --et les plus talentueuses-- de la planète», lui a rendu hommage le parc animalier de cet Etat du nord-ouest américain. Les loutres de mer mâles vivent rarement au-delà de 15 ans, mais Eddie avait définitivement quelque chose à part.

Rescapé en 1998 au large des côtes californiennes alors qu'il n'était encore qu'un bébé, le petit mammifère, jugé incapable de survivre seul en milieu naturel, a été confié deux ans plus tard au zoo de l'Oregon.

C'est là, après avoir développé de l'arthrite au niveau des coudes, qu'Eddie a été formé à la pratique du basket dans un cadre thérapeutique. Une vidéo le montrant enchaîner des dunks sur un petit panier de basket en plastique est devenue virale.

Elle a été vue près d'1,8 million de fois sur YouTube depuis 2013, faisant d'Eddie, selon le très impartial zoo de l'Oregon, l'un des animaux les plus célèbres des internets. La santé déclinante du Michael Jordan des zoos, rattrapé par son vieil âge malgré l'exercice, a malheureusement poussé ses soigneurs à mettre fin à ses jours. (afp/nxp)