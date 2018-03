Edimbourg et Cardiff prennent des précautions

L'Ecosse et le Pays de Galles ont voté mercredi des lois devant leur permettre de récupérer des compétences après le Brexit. Les deux nations faisant partie du Royaume-Uni veulent ainsi éviter que Londres ne s'accapare tous les pouvoirs.

Les parlements écossais et gallois ont adopté des «lois de continuité» identiques afin de garantir que les pouvoirs rapatriés en Grande-Bretagne de Bruxelles soient dévolus à l'Ecosse et au Pays de Galles plutôt qu'au parlement britannique.

Le gouvernement de la première ministre britannique Theresa May souhaite que tous les pouvoirs rapatriés de l'Union européenne soient dévolus à Londres afin d'éviter que les nations constitutives du Royaume-Uni n'adoptent des règles différentes qui pourraient désorganiser le commerce intérieur britannique.

Cependant, de nombreuses compétences, comme les règles régissant la pêche et l'agriculture, seraient soumises à un contrôle local et ne devraient pas avoir besoin d'une autorisation de Westminster pour procéder à des modifications.

Le gouvernement de Mme May a refusé de donner à l'Ecosse et au Pays de Galles l'assurance qu'il n'interviendrait pas dans leurs lois locales après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les gouvernements gallois et écossais tentent de prendre l'initiative en créant leur propre législation sur le Brexit. (ats/nxp)