Effondrement du terminal 2E: des amendes requises

Le procureur a estimé «écrasante» la responsabilité d'ADP et demandé que l'amende la plus lourde soit infligée à l'exploitant du deuxième aéroport européen. Cent cinquante mille euros (170'000 francs) ont été demandés contre le bureau d'étude (Ingerop), 125'000 (141'000 francs) contre le constructeur GTM (filiale de Vinci) et 100'000 (112'000 francs) contre le bureau de certification Veritas.

L'effondrement du terminal 2E avait fait 4 morts en mars 2004. (afp/nxp)