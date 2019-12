Élection présidentielle serrée en Croatie

Les Croates se sont rendus aux urnes dimanche pour une présidentielle qui risque d'affaiblir les conservateurs au pouvoir à quelques jours de prendre la tête de l'Union européenne.

La bataille s'annonce serrée et ce premier tour de scrutin devrait être suivi d'un second, le 5 janvier.

La présidente sortante conservatrice Kolinda Grabar-Kitarovic est menacée sur sa gauche par un ancien premier ministre social-démocrate, et concurrencée sur sa droite par un chanteur populiste qui divise son camp.

Les électeurs ont dû braver la pluie pour voter. Les bureaux de vote ferment à 18h GMT (19h en Suisse), les premiers résultats étant attendus une heure plus tard.

Présidente sortante soutenue par le HDZ

La première cheffe de l’État croate, 51 ans, avait pris ses fonctions, largement honorifiques, en 2015. Elle est soutenue par le HDZ (centre-droit) qui domine la vie politique depuis l'indépendance en 1991.

Durant la campagne, elle a passé son temps à louvoyer entre les modérés du HDZ et l'aile nationaliste de son parti, tentée de voter pour le chanteur folk Miroslav Skoro.

Kolinda Grabar-Kitarovic a choisi de tenir son dernier rassemblement public à Vukovar, ville frontalière de la Serbie qui fut le théâtre d'un siège meurtrier par les forces serbes au début de la guerre de 1991-1995, devenue le symbole de la souffrance des Croates durant le conflit.

Ceux qui sont morts à la guerre, a-t-elle lancé, «ne regrettent pas d'avoir été tués car la Croatie est là». Des commentaires perçus par beaucoup comme une tentative de redorer son blason nationaliste alors que la présidente avait annoncé qu'elle briguait un second mandat dans un journal d'extrême droite.

«Rendre la Croatie au peuple»

Miroslav Skoro, 57 ans, se présente en indépendant et a promis de déployer l'armée à la frontière pour empêcher les migrants de passer, et de gracier un criminel de guerre. Glissant son bulletin dans l'urne, il a demandé aux électeurs «de rendre la Croatie au peuple».

Un dernier sondage le place en troisième position, avec 18% des intentions de vote. Avec 24% des intentions de vote, Kolinda Grabar-Kitarovic est au coude à coude avec l'ex-premier ministre social-démocrate, Zoran Milanovic. Celui-ci compte sur la division du camp conservateur pour pousser son avantage et promet de faire de la Croatie un «pays normal» avec une justice indépendante, qui respecte les minorités.

Si ses partisans saluent sa détermination, ses contempteurs dénoncent son arrogance. Zoran Milanovic, 53 ans, fut entre 2011 et 2016 chef d'un gouvernement qui avait déçu car il n'avait pas su mettre fin à la corruption ambiante ni développer l'économie.

À 15h30 GMT (16h30 en Suisse), le taux de participation s'élevait à 38,82%, soit un peu mieux que les 36,36% enregistrés en 2014 à la même heure, selon la Commission électorale.

Après avoir voté à Zabreb, Kolinda Grabar-Kitarovic a appelé les gens à se prononcer en faveur d'une «Croatie meilleure, une Croatie qui aille de l'avant».

D'après les analystes, une défaite de sa part compliquerait les chances du HDZ et du Premier ministre modéré Andrej Plenkovic aux législatives de 2020.

Brexit et Balkans

Le 1er janvier, son gouvernement assumera la présidence tournante de l'UE pour un mandat de six mois qui verra sans doute le Royaume-Uni quitter l'Union et des pays des Balkans occidentaux frapper à sa porte.

Les détracteurs du gouvernement de ce pays à très grande majorité catholique l'accusent d'avoir organisé l'élection à Noël pour bénéficier des voix de la diaspora, traditionnellement pro-HDZ, qui revient pour les vacances.

Sur les 3,8 millions d'électeurs, environ 170'000 vivent à l'étranger, en particulier en Bosnie.

Matija Horvat, économiste de 27 ans qui votait à Zagreb, s'est dit déçu par une campagne focalisée sur le passé plutôt que l'avenir. «Ils ont volé l'espace qui aurait dû revenir aux sujets vitaux pour la vie de la plupart des gens, y compris tous les jeunes qui s'en vont en nombre croissant», regrette-t-il, résumant un point de vue répandu.

Exode des habitants

La Croatie fait face comme ses voisins balkaniques à l'exode de ses habitants, un phénomène qui s'est accéléré après son accession à l'UE en 2013. Les émigrés partent chercher une vie meilleure ailleurs en Europe mais invoquent aussi la corruption et le clientélisme, ou la piètre qualité des services publics.

Dans un des membres les plus pauvres de l'UE, la campagne a rarement abordé les nombreux défis auxquels le pays est confronté. Sara Tokic, vendeuse de 30 ans, regrette que «les intérêts des candidats et de leurs partis prennent le pas sur les intérêts du peuple et du pays». (afp/nxp)