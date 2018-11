Elections: l'opposition s'offre les grandes villes

Le parti conservateur au pouvoir n'a pas réussi à en ravir une seule, selon les sondages à la sortie des urnes. Une fois confirmé par la Commission électorale, ce résultat scellera un important revers du parti au pouvoir Droit et Justice (PiS) de Jaroslaw Kaczynski dans ces grandes villes.

A Cracovie (sud), Gdansk (nord) et Kielce (sud), les candidats soutenus par l'opposition ont remporté dimanche plus de 64% des voix face à leur rivaux conservateurs au deuxième tout des élections, selon ces sondages publiés par les grandes chaînes de télévision du pays. L'opposition s'était adjugé dès le premier tour, avec des résultats de plus de 50% des votes, les mairies de plusieurs autres villes, dont Varsovie, Lodz, Poznan, Lublin et Wroclaw.

Lors du deuxième tour, les Polonais élisaient uniquement les maires des villes et des villages, la composition des assemblées régionales ayant été fixée au premier tour il y a quinze jours. Si le PiS a échoué dans les grandes villes, il a marqué le 21 octobre une importante avancée dans les régions.

Les conservateurs sont arrivés en tête dans neuf des seize assemblées régionales, avec une majorité absolue dans six d'entre elles. A l'issue du scrutin de 2014 le PiS avait pris le contrôle d'une seule assemblée. (ats/nxp)