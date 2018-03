Elle ôte son voile en public: 2 ans de prison

Une Iranienne ayant ôté son foulard en public pour protester contre l'obligation du port du voile a été condamnée à 24 mois de prison, dont trois fermes, a rapporté mercredi l'agence Mizan online. Le parquet a annoncé qu'il allait faire appel du jugement.

Cette femme «a encouragé la corruption morale» en public, a affirmé le procureur général de Téhéran, critiquant le caractère essentiellement suspensif de la peine imposée. Le parquet va demander une peine d'emprisonnement ferme de deux ans, a-t-il laissé entendre.

Plus d'une trentaine d'Iraniennes ont été arrêtées depuis la fin décembre pour avoir enlevé leur voile en public dans un geste de défi à la loi. Elles ont été libérées pour la plupart, mais sont poursuivies par la justice.

Voile pour toutes les femmes

La loi en vigueur en Iran depuis la révolution islamique de 1979 impose aux femmes, Iraniennes ou étrangères, et quelle que soit leur religion ou croyance, de sortir tête voilée et le corps couvert d'un vêtement ample plus ou moins long.

Toutefois, le zèle de la police des moeurs sur ce sujet a nettement diminué depuis une vingtaine d'années et un nombre croissant d'Iraniennes, à Téhéran et dans d'autres grandes villes du pays, laisse apparaître nettement leur chevelure.

Dans certains quartiers de la capitale, on voit régulièrement des femmes conduire leur voiture avec leur voile tombé sur les épaules. (ats/nxp)