Elle veut courir 100 marathons en 100 jours

Entre la boue d'Asie centrale et la chaleur écrasante de l'Australie, Mina Guli galope à travers la planète. Elle s'est donné comme objectif de courir 100 marathons en 100 jours afin d'attirer l'attention sur les ressources en eau menacées.

L'Australienne âgée de 48 ans parcourt chaque fois 42 kilomètres, avec à peine le temps de remettre sa montre à l'heure entre les étapes. Elle a commencé son tour du monde à New York le 24 novembre et a couru pour l'instant en France, au Vatican, en Inde et à Hong Kong.

While this journey is not easy, knowing I have a network of support around the world motivates me everyday. I couldn’t do this without you! #EveryDropCounts #RunningDry pic.twitter.com/qwIiLup5xf — Mina Guli (@minaguli) November 14, 2018

«Ce n'est pas ce que je préfère»

L'ancienne avocate veut courir dans des dizaines d'autres localités en Jordanie, au Kenya ou encore au Mexique, avant un marathon ultime à New York le 11 février. «Courir, ce n'est pas ce que je préfère au monde et de loin», explique l'Australienne à l'AFP.

Mais les marathons lui font vivre des aventures, comme en Ouzbékistan où les rues d'une ville avaient été fermées à la circulation. Elle avait bénéficié d'une escorte policière et le maire avait couru un temps à son côté. «Quand on voit toute la circulation bloquée aux feux rouges, on se dit, oh la la, je dois courir plus vite».

L'ancienne avocate et son équipe de soutien qui compte six personnes n'ont pas le temps de faire du tourisme. Ils dorment souvent sous la tente et essayent chaque jour de rencontrer des gens qui subissent la sécheresse ou qui travaillent pour économiser l'eau.

Loved being joined by Jonathan Rake, CEO of Asia Pacific at @SwissRe for Marathon 37! Jonathan is not only a passionate water advocate but he is also a dear friend. Thank you for joining me on this #RunningDry journey to ensure #EveryDropCounts! pic.twitter.com/5zkyPDRcl0 — Mina Guli (@minaguli) December 10, 2018

«Il y a tant de choses qui ont mal tourné»

Mina Guli est la directrice générale de Thirst, association à but non lucratif établie à Hong Kong qui tente de sensibiliser les gens aux menaces pesant sur les ressources en eau de la planète.

«On oublie que l'eau est présente dans tout ce qu'on achète et tout ce qu'on consomme chaque jour», pas seulement la nourriture, aussi par exemple les vêtements, dit-elle. L'ONU estime que d'ici 2030, les besoins en eau de la planète dépasseront les ressources de 40%. C'est cette situation qui la convainc d'endurer ce marathon de marathons.

«Il y a tant de choses qui ont mal tourné. Souvent je suis assise là totalement épuisée, je n'arrive pas à garder les yeux ouverts, sans parler de me tenir debout, de marcher en ligne droite, sans parler de courir un marathon», ajoute-t-elle.

Mais elle finit toujours par se relever pour tenter d'améliorer la vie des générations futures. «Quand je pense aux espoirs et aux rêves de ces enfants, je me remets debout, j'arrête de m'apitoyer sur moi-même et je continue à courir».

You don't need to run 100 marathons to make a difference. Saving water can be as simple as turning the faucet off when you brush your teeth! Thanks to @Colgate for helping me spread awareness on how to save water! #EveryDropCounts #RunningDry #ColgatePartner pic.twitter.com/9NOTdY5GUG — Mina Guli (@minaguli) December 10, 2018

Everyone asks me how they can play a role in saving water and I tell them it's easier than you think! I've partnered with @Colgate to work to find solutions for the global water crisis. Here are three things you can do immediately: ???? pic.twitter.com/yGiakuqvsH — Mina Guli (@minaguli) December 10, 2018

(afp/nxp)