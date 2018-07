Elon Musk et son mini sous-marin en Thaïlande

Le patron américain de SpaceX et Tesla Elon Musk a tweeté qu'il se trouvait mardi en Thaïlande, sur le site où cinq jeunes footballeurs sur 13 et leur entraîneur se trouvaient encore coincés dans une grotte inondée. «Je viens de revenir de la Grotte 3. Mini-sous-marin est prêt si besoin», a tweeté Elon Musk.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT