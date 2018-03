Emissaires sud-coréens en route pour les USA

La Chine appelle les Etats-Unis et la Corée du Nord à dialoguer «au plus vite»

La Chine a appelé jeudi les Etats-Unis et la Corée du Nord «à dialoguer au plus vite». «Nous appelons toutes les parties, notamment les Etats-Unis et la Corée du Nord, à entrer en contact et à dialoguer au plus vite», a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, lors d'une conférence de presse.