Emmanuel Macron veut réarmer la francophonie

Emmanuel Macron a décidé de se poser en porte-étendard de la francophonie sur la scène internationale. Dans un discours prononcé devant l’Académie française, mardi, à l’occasion de la Semaine de la francophonie, le chef de l’État a exposé les grandes lignes de sa stratégie pour promouvoir le français et le plurilinguisme.

Le président Macron veut faire du français la troisième langue la plus parlée dans le monde d’ici à 2050, alors qu’elle n’arrive qu’en cinquième position aujourd’hui. Parmi les mesures annoncées figurent la création d’un volontariat international et le renforcement des moyens mis à la disposition des 500 écoles françaises à travers le monde. À plusieurs reprises, Emmanuel Macron a parlé de «reconquête». Ce que son entourage présente comme une francophonie «décomplexée» n’est pas dépourvu d’arrière-pensées. Paris y a un intérêt politique et économique.

Unis, les pays francophones peuvent représenter une force capable de rivaliser avec les grandes puissances. Les débuts de cette francophonie politique ont été chaotiques mais ils ont néanmoins ouvert des perspectives en matière de médiation dans le règlement des conflits ou de défense des droits de l‘homme. Le Belge Henri Monceau, ambassadeur de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) à Genève, ne tarit pas d’éloge à l’égard du groupe des ambassadeurs francophones à l’ONU. Leur travail a permis de «déminer des crises et d’arracher des avancées sur certains dossiers», confiait-il dernièrement.

Contrer le chinois et l’anglais

Pour la France, c’est aussi un moyen de garder un pied en Afrique et de contrer l’hégémonie chinoise et anglo-saxonne. Si l’usage du français est appelé à progresser dans les années qui viennent, c’est grâce à la courbe démographique de l’Afrique. Emmanuel Macron compte y renforcer l’enseignement du français et renforcer l’accueil des étudiants en France. Une posture qui ne convainc pas toujours. L’écrivain Franco-Congolais Alain Mabanckou est sceptique. «La francophonie demeure la continuation de la politique étrangère française, l’espace de prédilection de l’ingérence de la France dans les politiques de ses anciennes colonies», objecte celui qui dénonce le soutien que la France apporte à Denis Sassou-Nguesso, le président du Congo-Brazzaville.

Des critiques auxquelles le président français a répondu en assurant que son combat pour la francophonie n’était pas le «faux nez» de l’ancien empire colonial. «En faisant de la langue des colons leur langue, les anciens colonisés ont aussi apporté à notre langue cette expérience de souffrance qui enrichit notre langue (…) Mais il serait arrogant de dire que le Français serait la langue seule de la liberté: on a torturé en français, on a fait des choses merveilleuses en français, il y a toujours des tyrans qui règnent en français», a-t-il expliqué. Pour Emmanuel Macron, il s’agit aussi de contrer l’hégémonie de l’anglais dans le monde des affaires.

Parent pauvre à l’ONU

Le président français a empoigné le flambeau de la francophonie alors que la fin de mandat de la Canadienne Michaëlle Jean à la tête de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) est entachée de révélations et de controverses sur son train de vie dispendieux.

À Genève, on applaudit aux déclarations du président français mais on reste circonspect. En matière de traduction de documents, le français fait figure de parent pauvre au sein de l’ONU. La plupart des communiqués de presse ainsi qu’une majorité de rapports sont publiés en anglais. Avec les coupes budgétaires annoncées pour les deux prochaines années, cela ne devrait pas s’arranger. Certaines réunions ne bénéficient déjà plus de traduction simultanée.

Il y a quelques mois, à l’occasion d’une séance de travaux en commission de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), des diplomates africains se sont plaints d’avoir à se prononcer sur des documents écrits en anglais. Pour Michaëlle Jean, on assiste «au recul du respect de l’obligation de tenir compte du français comme langue officielle et de travail dans les organisations internationales».

Elle s’en est ouverte au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, un francophile aujourd’hui pris au piège d’un terrible dilemme. Le train d’économies décidé en décembre dernier va affecter le service des interprètes. Ces derniers ont d’ailleurs été parmi les premiers à se mettre en grève pour protester contre la baisse des salaires décidée à New York. (24 heures)